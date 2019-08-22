رئيس الوزراء الباكستاني: الحوار مع الهند بلا معنى ويُفسر على أنه تنازلات

لفت رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​ إلى أن "الحوار مع ​الهند​ لا معنى له"، معتبرًا "أنها فسّرت جميع محاولات باكستان من أجل السلام والحوار، على أنها تنازلات"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك أي معنى للحوار مع الهند، لقد تحدثت بقدر ما ينبغي أن أتحدث".

وأشار إلى أنه "لسوء الحظ عندما أنظر إلى الوراء، فإنني أرى أنهم الهنود فسّروا جميع محاولاتي من أجل السلام والحوار، على أنها تقديم تنازلات"، لافتاً إلى أن "جهود الدخول في حوارات مع الهند لم تسفر عن نتيجة"، مضيفا أنه: "لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن".

وذكر أن "الهند ستحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية ضد باكستان عبر تنفيذ حملة تضليل في ​كشمير​"، معربا عن شعوره بالقلق بهذا الخصوص"، محذراً من ان "باكستان سترد في مثل هذه الحالة".