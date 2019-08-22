جهانغيري: احبطنا بصمودنا مخططات اميركا المعادية

اكد النائب الاول للرئيس ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية احبطت بصمودها مخططات ​اميركا​ المعادية"، مشيراً إلى "إننا تمكنا باستراتيجية الصمود من احباط مخططات وبرامج اميركا"، لافتاً إلى أن "اميركا تهدد الحكومات والشركات الاجنبية من التعامل مع ايران الا انها لم تتمكن من تحقيق اهم اهدافها اي تدمير ​اقتصاد​ ايران".

ولفت إلى إنه "رغم الحظر والضغوط الاميركية المعادية فقد تم تدشين الكثير من المشاريع في البلاد ومنها 11 مرحلة من مراحل حقل "بارس الجنوبي" للغاز وعدم تغيير ​سعر البنزين​ وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى تصديره الى الخارج، اذ ارتفع انتج البلاد فيه من 52 مليون لتر يوميا في العام 2013 الى 110 ملايين لتر يوميا في الوقت الحاضر".