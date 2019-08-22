جونسون: من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا لـ"مجموعة السبع"

لفت رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ إلى انه "من السابق لأوانه الحديث عن عودة ​روسيا​ إلى "​مجموعة السبع​" الكبار لتصبح مجددًا "​مجموعة الثماني​"، مشيراً إلى "إننا على دراية بالأفكار المتعلقة بإعادة دمج روسيا إلى مجموعة السبع الكبار".

وأشار إلى أنه "نظرا لما حدث في سالزبوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي البريطانية، وعدم الاستقرار المستمر والحرب الأهلية، والحرب في ​أوكرانيا​، والاستفزازات الروسية في العديد من الأماكن، أقول إنني أتفق مع ميركل لم يتم العثور بعد على الحجج الداعمة لعودة روسيا إلى المجموعة".