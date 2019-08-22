لفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى انه "من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع" الكبار لتصبح مجددًا "مجموعة الثماني"، مشيراً إلى "إننا على دراية بالأفكار المتعلقة بإعادة دمج روسيا إلى مجموعة السبع الكبار".
وأشار إلى أنه "نظرا لما حدث في سالزبوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي البريطانية، وعدم الاستقرار المستمر والحرب الأهلية، والحرب في أوكرانيا، والاستفزازات الروسية في العديد من الأماكن، أقول إنني أتفق مع ميركل لم يتم العثور بعد على الحجج الداعمة لعودة روسيا إلى المجموعة".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا لـ"مجموعة السبع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.