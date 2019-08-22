نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​، ​بنيامين نتانياهو​ أنه "لا يرفض ولا يستبعد ضم ​أفيغدور ليبرمان​، إلى حكومته المقبلة، رغم الخصومة الشديدة بينهما منذ ​الانتخابات​ التي جرت في نيسان الماضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الإسرائيلي: حكومة نتانياهو المقبلة قد تضم ليبرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.