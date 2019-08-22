لفت وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي إلى "إننا نصنع صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة ونتجه حاليا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا "، مشيراً إلى "إننا قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة اي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا ".
وأشار الى ان "الصناعات الدفاعية الايرانية تولت تقديم الدعم لدبلوماسيتنا"، لافتاً إلى ان "الصناعات الدفاعية الايرانية جاءت لتكون داعما للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد ، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها ، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا ".
وأضاف "تمكنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا"، مشيراً إلى أن "ايران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلا عن المتوسطة والقريبة ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: نعمل على تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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