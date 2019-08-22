صوت النواب الكوسوفيون على حل البرلمان ممهدين بذلك ل​انتخابات​ تشريعية مبكرة، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا التصويت بسبب تعذر تشكيل أغلبية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي في تموز الماضي.

وكان هاراديناي (51 عاما) القائد السابق لحركة التمرد في ​كوسوفو​ في الحرب ضد القوات الصربية (1998-1999) أعلن استقالته بعدما استدعته ​محكمة​ دولية تشتبه بارتكابه جرائم حرب.

وسيكون لدى السلطات 45 يوما لتنظيم الاقتراع. وتحدثت وسائل الإعلام عن السادس من تشرين الأول موعدا لهذه الانتخابات.

وستؤخر هذه التطورات في كوسوفو استئناف الحوار مع ​صربيا​ التي ترفض الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق المدعوم من معظم الدول الغربية، الذي أعلن في 2008.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب:النواب الكوسوفيون يصوتون على حل البرلمان تمهيدا لانتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.