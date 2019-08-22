الجيش الاسرائيلي اعتقل 16 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية

أعلن ​الجيش الاسرائيلي​ عن "اعتقال 16 فلسطينيا، في مناطق متعددة من ​الضفة الغربية​، خلال ساعات الليلة الماضية بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق".

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