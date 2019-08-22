الخارجية الروسية: موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بشأن الوضع في إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب"، مؤكدة "ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 أيلول سنة 2018".
وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت يوم امس أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينوي قريبا مناقشة تعرض رتل عسكري تركي للقصف في إدلب بسوريا في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، مشيرةً إلى "إننا أبلغنا الجانب الروسي برد فعلنا"، لافتةً إلى أن "أنقرة وموسكو اتفقتا في وقت سابق على ضمان أمن كافة مراكز المراقبة ونتوقع أن يكون الوضع كهذا".
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