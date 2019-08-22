بدء جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين وعلى جدول الأعمال 46 بندا

إلتأم ​مجلس الوزراء​ في جلسته العادية، في المقر الرئاسي الصيفي في ​بيت الدين​، في الاولى من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 46 بندا، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والحريري بحثت في المستجدات.

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