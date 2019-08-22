هنري حلو:لاتخاذ كل الخطوات الممكنة لإنقاذ الإعلام اللبناني

رأى عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هنري حلو​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "‏من الضروري أن تتابع ​الحكومة​ صرخة الاعلاميين وتتخذ كل الخطوات الممكنة لإنقاذ الإعلام ال​لبنان​ي من أزمته، لكي يبقى علامة مضيئة تميز لبنان وتعكس تمسك اللبنانيين بالكلمة الحرة".

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