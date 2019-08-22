وفد من حركة أمل سلم الشيخ حسن دعوة للمشاركة بالمهرجان بمناسبة تغييب الامام الصدر

استقبل شيخ عقل طائفة الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ وفدا من قيادة ​حركة امل​ برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي ​الشيخ حسن المصري​.

ونقل الوفد "تحيات رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحرصه الدائم على وحدة الصف الدرزي والإسلامي والوطني وسعيه لوفاق وطني جامع"، كما قدّم دعوة باسم الحركة للمشاركة في المهرجان الجماهيري بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لتغييب الامام السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه، في 31 ب في ​النبطية​.

من جهته، رحب شيخ العقل بالوفد في دار الطائفة، وشكره لـ"الدعوة، وتقديره للدور الوطني الكبير الذي يعمل عليه بري خلال الازمات التي يتعرّض لها الوطن وآخرها حادثة قبرشمون، وهو ما يعوّل عليه كل المخلصين والمؤمنين بسلامة امن واستقرار هذا البلد، والعيش الواحد والمشترك بين جميع أبنائه".

وكان شيخ العقل استقبل وفدا من "مؤسسة ​الشيخ محمد يعقوب​ للتنمية" برئاسة الدكتور ​علي يعقوب​، الذي قدّم له دعوة للمشاركة في لقاء تحت عنوان "مظلومية رجال الدين وكشف الحقيقة المخفية" التي دعت اليه المؤسسة ومطرانية ​جبل لبنان​ للسريان الارتوذكس، بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لاختطاف السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدرالدين، واستمرار خطف المطرانين يوحنا إبراهيم و​بولس يازجي​ يعقد في كنيسة السريان الارتوذكس.