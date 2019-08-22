شب حريق في سنتر مهدي قرب ​كنيسة مار مخايل​ بسبب ماس كهربائي بمدخل ​البناء​، فحضرت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني فوج ​الضاحية الجنوبية​ وسيارات ​الصليب الاحمر​ و​القوى الامنية​ و​بلدية الشياح​، وعمدت ​سيارة​ ​الدفاع المدني​ على انزال المواطنين من الطوابق العليا وسيطرت على الحريق واسفر على 4 ​حالات​ اغماء عالجها الصليب الاحمر ميداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في سنتر مهدي قرب كنيسة مار مخايل بسبب ماس كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.