نسروتو دعت للمساهمة لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدرات والاحداث والمعنفات بزحلة

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دعت جمعية "نسروتو" إلى المساهمة بدولار واحد لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدرات والاحداث والمعنفات في زحلة عبر ارسال رسالة فارغة إلى 1106، مؤكدةً "إننا بحاجة إلى دعمكم، ساعدونا لنستمر".
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