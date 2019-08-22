دعت جمعية "نسروتو" إلى المساهمة ب​دولار​ واحد لتأهيل المدمنات والمدمنين على ​المخدرات​ والاحداث والمعنفات في زحلة عبر ارسال رسالة فارغة إلى 1106، مؤكدةً "إننا بحاجة إلى دعمكم، ساعدونا لنستمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر نسروتو دعت للمساهمة لتأهيل المدمنات والمدمنين على المخدرات والاحداث والمعنفات بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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