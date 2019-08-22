صفارات الانذار تطلق من مساجد المخيمات الفلسطينية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه في خطوة رمزية تشير الى الخطر الداهم من عدم استثناء ​الفلسطينيين​ قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، مع انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم في ​بيت الدين​، اطلقت مساجد ​المخيمات الفلسطينية​ في ​لبنان​ ولا سيما في ​عين الحلوة​ و​المية ومية​ صفارات الانذار" في خطوة لافتة، تزامنا مع الاضراب العام والاقفال التام فيهما تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية الفلسطينية​ و​الحراك الشعبي​

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