صفارات الانذار تطلق من مساجد المخيمات الفلسطينية

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه في خطوة رمزية تشير الى الخطر الداهم من عدم استثناء الفلسطينيين قرار وزير العمل كميل ابو سليمان، مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم في بيت الدين، اطلقت مساجد المخيمات الفلسطينية في لبنان ولا سيما في عين الحلوة والمية ومية صفارات الانذار" في خطوة لافتة، تزامنا مع الاضراب العام والاقفال التام فيهما تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي
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