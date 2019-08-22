كهرباء لبنان: عزل مخرج مرج الخوخ من اجل إنشاء مخرج جديد

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان "عن عزل مخرج "مرج الخوخ" من محطة ​مرجعيون​ الرئيسية من 21 ولغاية 31 آب، ومن 2 لغاية 8 أيلول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك بسبب الأشغال الجارية لإنشاء مخرج "​حاصبيا​" الجديد من المحطة نفسها. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرج المذكور".

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