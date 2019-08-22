تسلم دولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رسالة من رئيسة ​المنتدى العالمي​ للقيادات السياسية النسائية سيلفانا كوش مهرين شهادة باﻻعتراف رسميا بالنائب الدكتورة ​عناية عزالدين​ كسفيرة للمنظمة في ​لبنان​ .

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كانت هذه تفاصيل خبر بري يتسلم من المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية والنائب عز الدين سفيرة معتمدة للمنظمة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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