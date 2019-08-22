توقيف مروج ينشط في منطقة غزير وضبط كمية من المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج ​المخدرات​ في منطقة غزير.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة من تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى: س. أ. (مواليد عام 1982، لبناني) اثناء محاولة توقيفه في منطقة غزير حاول الفرار بواسطة سيارته نوع نيسان “pathfinder”، فاصطدم بعدّة سيارات واتّجه نحو محلّة ​برج حمود​ حيث ألقي القبض عليه بعد مطاردته من قبل عناصر المفرزة.

بتفتيش السيارة عثر على: /6/ حناجر كوكايين /9/ أكياس شفافة تحتوي على مادّة الماريغوانا

​هاتف خلوي​ عدد/2/ وقد سلّم مع الآلية الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.