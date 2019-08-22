توقيف مروج ينشط في منطقة غزير وضبط كمية من المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج المخدرات في منطقة غزير.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة من تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى: س. أ. (مواليد عام 1982، لبناني) اثناء محاولة توقيفه في منطقة غزير حاول الفرار بواسطة سيارته نوع نيسان “pathfinder”، فاصطدم بعدّة سيارات واتّجه نحو محلّة برج حمود حيث ألقي القبض عليه بعد مطاردته من قبل عناصر المفرزة.
بتفتيش السيارة عثر على: /6/ حناجر كوكايين /9/ أكياس شفافة تحتوي على مادّة الماريغوانا
هاتف خلوي عدد/2/ وقد سلّم مع الآلية الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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