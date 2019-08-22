حسن عز الدين: المشاركة في العملية الانتخابية هي مسؤولية وطنية وأخلاقية

أكد مرشح ​حزب الله​ و​حركة أمل​ للانتخابات النيابية الفرعية في ​قضاء صور​ ​حسن عز الدين​ أن ​المقاومة​ هي التي صاغت المعادلة مع العدو الإسرائيلي لينعم ​لبنان​ بالاستقرار والسلم الأهلي و​الأمن​ الذي كنا نفتقده عندما كان العدو يعتدي علينا ساعة يشاء، وبالتالي، فإننا بمقاومتنا حمينا استقلالنا وثرواتنا ووجودنا وكرامتنا وحريتنا، وعليه، يجب أن ندرك قداسة هذه المقاومة حتى لا نفقدها.

ورأى في احتفال أقامه حزب الله في محلة المساكن ببلدة برج الشمالة انه علينا أن نرد على الأميركي من خلال صناديق الاقتراع، لنقول له من خلال المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية، بأن الشعب هنا لا يحتضن إرهاباً، وإنما يحتضن ويدعم وينتخب مقاومة حررت وحمت وتحمي لبنان من كل الأطماع الإسرائيلية.

وشدد عز الدين على أن المشاركة في العملية الانتخابية هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وشرعية أمام هذه المقاومة، وبالتالي لا يليق بشعب المقاومة أن يقدموا نسبة منخفضة لمرشحهم، وإنما يجب أن تكون النسبة مرتفعة جداً.