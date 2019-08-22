يمق التقى منقارة ووفدا من تيار الكرامة وعمال بلدية طرابلس

استقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​ في مكتبه في القصر البلدي، عبدالله ضناوي على رأس وفد من ​تيار الكرامة​، في حضور نائب رئيس ​البلدية​ المهندس ​خالد الولي​.

ونقل ضناوي تهاني رئيس التيار النائب ​فيصل كرامي​، وتمنياته للرئيس يمق بالنجاح، وقال: "جئنا إلى بلدية طرابلس الحاضنة لجميع أطياف المدينة، زيارتنا للدكتور يمق ونائبه المهندس الولي للتهنئة بانتخابهما لرئاسة البلدية، ونقلنا لهما تحيات النائب ​فيصل عمر كرامي​ ومباركته لهما". أضاف: "جرى التداول بأوضاع البلدية وما آلت اليه الأمور في المدينة في الفترة الماضية من فوضى في السير وعدم انتظام الأشغال على الطرقات من قبل المتعهدين لإشغال، كما تباحثنا في موضوع ​النفايات​ والمطمر الصحي الجديد ومعمل الفرز والروائح المنبعثة منهما".

واستقبل يمق، مجلس نقابة عمال بلدية طرابلس تقدمهم النقيب هاشم احمد العبدالله. ودار البحث حول عدد من الأمور والمطالب للعمال. وطلب يمق من النقابة "إعداد خطة عمل لإيصال لكل ذي حق حقه"، وقال: "للعمال حقوق وعليهم واجبات، ولهذا سنعتمد مبدأ الثواب والعقاب "ظلم في السوية عدل في الرعية". وتم الإتفاق على وضع الآلية من النقابة "لإنجاح العمل البلدي وتطويره لمصلحة الفيحاء واهلها".

إلى ذلك، التقى يمق والولي على التوالي، الوزير السابق العميد الدكتور سامي منقارة، قائد فوج الإطفاء العقيد المتقاعد غسان جمال الدين، وفدا من منظمة التضامن الدولية solidarite، وفاعليات اجتماعية وثقافية ورياضية.



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