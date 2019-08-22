قوى الامن: تدابير سير على المسلك الغربي لجسر سليم سلام بسبب تعبيد الطرقات

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد المسلك الغربي لجسر سليم سلام، وذلك اعتباراً من الساعة 20.00 من يوم الجمعة 23/8/2019 ولغاية مساء يوم الأحد 25/8/2019، علماً بأن هذه الاعمال ستؤدي إلى قطع السير على المسلك المذكور".
وفي بيان لها، أوضحت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام".
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