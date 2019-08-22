قوى الامن: تدابير سير على المسلك الغربي لجسر سليم سلام بسبب تعبيد الطرقات

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد المسلك الغربي لجسر سليم سلام، وذلك اعتباراً من الساعة 20.00 من يوم الجمعة 23/8/2019 ولغاية مساء يوم الأحد 25/8/2019، علماً بأن هذه الاعمال ستؤدي إلى قطع السير على المسلك المذكور".

وفي بيان لها، أوضحت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للإزدحام".