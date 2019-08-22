وهاب: لضرورة العمل على إنشاء إتحاد إقتصادي بين دول المشرق العربي

ثمن رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ خلال لقائه السفير ​العراق​ي لدى ​لبنان​ ​علي العامري​ "الدور الكبير الذي لعبه العامري خلال وجوده في لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية – العراقية"، متمنياً على المسؤولين اللبنانيين "أن يضعوا موضوع تلك العلاقات على الطاولة ومناقشته بشكل جدّي لما فيه خير للبنان وللعراق".

ودعا الى "ضرورة العمل على إنشاء إتحاد إقتصادي بين دول المشرق العربي الذي يمكن أن يعود ب​الفائدة​ على كل أبناء هذه المنطقة لأن في ذلك مصلحة لشعوب المنطقة بفضل ​اللغة​ المشتركة والتاريخ المشترك و​المستقبل​ المشترك"، لافتاً الى "افتتاح معبر البوكمال خلال الأيام المقبلة بين ​سوريا​ والعراق وهو أمر مهم للدولتين كما للبنان إذا أحسنا التصرف وفكرنا كيف نستطيع الاستفادة من هذه السوق العراقية الكبيرة، موضحاً أن "هذا المعبر قد يتحول كذلك الى معبر للبضائع اللبنانية شرط التفاهم مع سوريا".

وأكد "رفض إبقاء لبنان على قارعة الطريق ينتظر و يشحذ بعض المساعدات" ورأى أنه "إذا تعاونا جيداً مع السوريين والعراقيين بإمكاننا أن نفتح سوقاً كبيراً للبنانيين على كافة الصعد، وهذه السوق قادرة على تأمين وضع ممتاز للبنانيين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم".

وأشار وهاب الى "مشروع أنبوب ​النفط​ العراقي بين العراق وسوريا وقد نستطيع تحويل هذا المشروع الى أن يكون لبنانياً عراقيا – كما علمت من سعادة السفير – ما قد يؤمن حوالي 6 آلاف وظيفة في منطقة ​الشمال​ و​طرابلس​ التي تعاني من بطالة كبيرة قد تكون مسؤولة عن كثير من الأحداث التي وقعت في منطقة الشمال، لذلك يجب أن نفكر جيداً بمصالحنا بمعزل عن تفكيرنا بمن يرضى علينا أو يغضب علينا في ال​سياسة​".