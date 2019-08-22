سيول تلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع طوكيو

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سيول: أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها ستلغي اتفاقا لتبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية مع اليابان وسط خلافات دبلوماسية وتجارية بين الدولتين المتحالفتين مع واشنطن. وأعلن كيم النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول "قررت إنهاء" الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية". وأضاف "سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية". وتبادلت اليابان وكوريا الجنوبية مطلع الشهر الجاري فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

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