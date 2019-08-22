"القوى العاملة" في الدقهلية تحرر 31 محضرًا ضد مخالفة قانون تشغيل النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن أحمد القللي، وكيل الوزارة مدير مديرية للقوى العاملة بالدقهلية، اليوم الخميس، تحرير 31 محضرًا ضد منشآت مخالفة في إطار الجهود المستمرة لمكاتب العمل على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة بشأن حملات التفتيش، خاصة ما يتعلق بحماية وكفالة حقوق المرأة العاملة وتطبيق أحكام القانون.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، إن المنشآت المحرر ضدها المحاضر، ارتكبت مخالفات تتعلق بأحكام قانون العمل فيما يخص تشغيل النساء.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة أن لجان التفتيش قامت بالمرور على 130 منشأة يعمل بها 367 سيدة عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل النساء التي تضمنها قانون العمل.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 31 محضرًا، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال هذه المخالفات فورًا.

