العراق: مقتل 6 إرهابيين خلال عملية أمنية بـ ديالي

نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس عملية أمنية في محافظة ديالي، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين بينهم 4 انتحاريين.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته قناة (السومرية) اليوم،
وأوضح البيان أنه بعد مقتل الإرهابيين، تبين أن من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، من ضمنهم ما يسمى (بإعلامي ولاية ديالي) في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي.
وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر (داعش) في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات الأخرى.
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