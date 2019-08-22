الدفاع العراقية تكشف عن تفكيك خلية إرهابية ثانية بمحافظة الأنبار

كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية ثانية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة "العربية الحدث"- إن الاستخبارات العسكرية العراقية تمكنت بعد 4 أيام من تفكيك واختراق
وأكدت الوزارة أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات اعتقال وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.
وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أفادت -في وقت سابق- باختراق وتفكيك خلية إرهابية، وإفشال مخطط لاستهداف المواطنين في منطقتي جزيرة الرمادي والكرمة بالأنبار.
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