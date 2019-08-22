مقتل 20 مسلحًا من طالبان في عملية أمنية جنوبي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 20 من مسلحي حركة (طالبان) مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية، في إقليم (أوروزجان) جنوبي أفغانستان.
وأفاد فيلق أتال 205 التابع للجيش
وأوضح البيان أن قوات الأمن الأفغانية قتلت ما لا يقل عن 20 مسلحا، ودمرت مخبأين للأسلحة والذخيرة.
من جانبها، لم تعلق حركة (طالبان) على هذه الغارة حتى الآن.
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