الخارجية الروسية: موسكو تشارك في صياغة السياسة العالمية

ردًّا على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن حيث تشارك هناك في صياغة السياسة العالمية.
وجاء تصريح زاخاروفا تعليقًا على قول زيلينسكي إن عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار (G7) والمشاركة في أعمالها مرتبط بحل مسألة شبه جزيرة القرم.
وأضاف الرئيس الأوكراني على صفحته بموقع "فيسبوك" أن
وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على هذهالتصريحات قائلة إن "الدبلوماسية الرفيعة، إذا كانت تعني المنصات الدولية فإن أرفعها مجلس الأمن، وروسيا عضو دائم فيه وتشارك هناك في صياغة السياسة العالمية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مجلس الأمن يدعم اتفاقات مينسك حول دونباس، حيث بدأت السلطات الأوكرانية، في أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد، في جنوب شرق أوكرانيا، بعد الإطاحة بحكم الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد خلف النزاع المسلح في دونباس نحو 13 ألف قتيل.
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