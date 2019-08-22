ترامب: أنا الشخص المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه الشخص المناسب لمواجهة الصين على المستوى التجاري، لافتا إلى أن بلاده تربح في معركتها التجارية مع بكين، وأنه يقوم بعمل جيد.
وأضاف ترامب - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس -"أنه الشخص
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يربح من وراء بلاده تجاريا نحو 200 مليار دولار، والصين أكثر من 500 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي اختاره للقيام بعمل جيد، ولم يسبق لأحد القيام بما قام به.
يذكر أن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
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