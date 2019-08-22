مرشحة رئاسية تونسية تقع في موقف محرج بعد سؤالها عن دستور البلاد

حالة من الغضب والسخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعد عدم تمكن المرشحة للانتخابات الرئاسية، سلمى اللومي، من معرفة فحوى الفصل الأول من دستور البلاد.
فخلال حضورها برنامجًا إذاعيًا، أمس الأربعاء، في راديو "موزاييك إف إم"، الذي يستضيف مرشحين للانتخابات، ويطرح عليهم تساؤلات لاختبار قدراتهم المعرفية، عجزت المرشحةسلمى اللومي عن استحضار نص الفصل الأول من الدستور التونسي.
وردت على سؤال المذيع "ماذا يقول الفصل الأول من الدستور؟" بأنها تعرفه، وأن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان كثيرًا ما يذكره.
فكرر المذيع سؤاله طالبًا منها استحضار نص الفصل الأولمن الدستور، فقالت اللومي إنه يشير إلى أن "تونس جمهورية مستقلة لائكية"، وهو خطأ طبعًا لأن الفصل الأول من الدستور التونسي يؤكد على أن "تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
تقلدت سلمى اللومي مناصب عدة، من وزارة السياحة إلى مستشارة بالقصر الرئاسي، لكنها استقالت قبل أشهر قليلة من وفاة الرئيس السبسي، وهي مرشحة حاليًا للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة عن حزب الأمل.
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