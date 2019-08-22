الرئيس الإيطالي يواصل المشاورات للخروج من الأزمة السياسية

يواصل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي مشاروات تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد بعد تفكك الحكومة الشعبوية.

وسيلتقي رئيس الجمهورية الأحزاب الرئيسية ومن بينها حركة خمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف، بعد انهيار ائتلافهما.

كان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استقال، أول أمس الثلاثاء، بعد انهيار التحالف ومحاولة زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إجبار البلاد على إجراء انتخابات مبكرة بعد 14 شهراً فقط من تولي الائتلاف السلطة.

والتقى الرئيس ماتاريلا برئيسي مجلسي البرلمان الأربعاء في محاولته إيجاد حل للأزمة.

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ومن بين الخيارات الرئيسية: تشكيل ائتلاف جديد أو حكومة تكنوقراطية لفترة قصيرة، أو إجراء انتخابات قبل موعدها المقرر بأكثر من ثلاث سنوات.

وعقب انتخابات العام الماضي، تشكلت الحكومة بعد أشهر من المشاورات الصعبة.

وأوضح الرئيس ماتاريلا أنه يريد انتهاء المشاورات بسرعة لكن الخلافات بين الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم (المرشحين لتشكيل ائتلاف حكومي) عميقة، وهو ما يمكن أن يعقد جهود تشكيل ائتلاف.

وسيحتاج تشكيل تحالف بين الحزبين الحصول على دعم الأحزاب الأصغر لتشكيل حكومة فعّالة.