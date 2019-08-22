6 قتلى بينهم جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد

قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.

وذكر مكتب حاكم إقليم شرناق، في بيان مكتوب اليوم الخميس، أنه "تم تحييد" ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور خلال المواجهة.

وأضاف البيان أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك أمس الاربعاء.

وقال إن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في نفس المنطقة من قبل.

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