إسرائيل تطلق النار على طائرة مدنية تابعة لها في الجولان

أطلقت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان، النار على طائرة مدنية إسرائيلية، بعدما اعتقدت خطأ أنها طائرة معادية تسللت من سوريا.

وقالت متحدثة عسكرية، اليوم الخميس، إن القوات اعتقدت أن الطائرة تمثل تهديداً وشيكاً. لذلك، قامت بإطلاق النار قبل أن تدرك أن الطائرة إسرائيلية.

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وقال قائد الطائرة المدنية إنه كان على بعد "متر ونصف من كارثة".

وقالت المتحدثة العسكرية "هذه واقعة خطيرة يجرى التحقيق بشأنها".