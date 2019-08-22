كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك يغلق عشرات الحسابات فى ميانمار.. بعضها مرتبط بالجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مؤسسة التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم الخميس، إنها أغلقت 216 صفحة من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات وحسابات في ميانمار، بعضها مرتبط بالجيش، لإعاقة الجهود والتلاعب بالنقاش العام أو إفساده".

وأغلقت الشركة 89 حساب على فيسبوك، و 107 صفحات، و 15 مجموعة، وخمسة حسابات على موقع انستاجرام، بعضها يحتوي على مئات الآلاف من المتابعين.

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وسبق أن ألغت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مئات الحسابات، بما في ذلك حساب قائد جيش ميانمار، بعد فشله في مواجهة خطاب الكراهية وسط أعمال عنف ضد مسلمي الروهنجيا في البلاد.

وقالت فيسبوك، إن الأشخاص وراء آخر حسابات ميانمار المحذوفة قاموا بإعادة نشر أخبار مشروعة ومحتوى ترفيهي ونشروا حول مواضيع وطنية ومحلية ، بما في ذلك الجريمة والعلاقات العرقية والمشاهير والجيش.. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، فإن تحقيقنا وجد أن بعضًا من هذا النشاط مرتبط بأفراد مرتبطين بجيش ميانمار".

وفي عام 2017، قاد الجيش حملة صارمة في ولاية راخين في ميانمار، حيث دفع أكثر من 730،000 روهينجا إلى بنغلاديش المجاورة، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة.