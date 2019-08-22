كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السورية تفتح ممرًا للمدنيين في منطقة المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية السورية إنه تم فتح "ممر إنساني" حتى يتمكن المدنيون في منطقة محاصرة يسيطر عليها المتمردون في شمال محافظة حماة من المغادرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إنه تم افتتاح الممر في قرية سوران، على الحافة الجنوبية للمنطقة التي يسيطر عليها المتمردون، والتي فرضت القوات السورية عليها حصار في اليوم السابق.

المنطقة المحاصرة هي موطن لعشرات الآلاف من المدنيين، وكذلك المتمردين والقوات التركية المتمركزة في احد مراكز المراقبة. منذ الاتفاق مع روسيا العام الماضي، احتفظت تركيا بـ 12 موقعًا من هذا القبيل في محافظة إدلب وحولها.

يمثل التقدم السريع الأخير للجيش السوري في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد ضربة كبيرة للمتمردين في آخر معقل متبقي لهم في إدلب.

