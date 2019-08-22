كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيطالي يرغب بصفقة سريعة لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع على المسألة اليوم الخميس إن رئيس الدولة الإيطالية يريد أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في الأيام القليلة المقبلة إذا كانت تريد تجنب إجراء انتخابات مبكرة.

كما يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من اضطراب سياسي بعد أن انهارت حكومته، التي امتلأت بأشهر من الاقتتال الداخلي، هذا الأسبوع، مما أجبر رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي على الاستقالة تمامًا مثلما بدأت روما في إعداد ميزانية 2020.

ونشأ الانهيار عن حزب العصبة اليمينية الذي أعلن زعيمه ماتيو سالفيني أن الائتلاف الحاكم قد مات قبل أسبوعين، قائلًا إنه لم يعد بإمكانه العمل مع شريكه في الائتلاف، الحزب ذو الـ5 نجوم المناهض للمؤسسة.

ودعا سلفيني، وزير الداخلية، إلى انتخابات جديدة، تهدف إلى العودة إلى السلطة كرئيس للوزراء بتفويض لإطلاق فورة كبيرة في الإنفاق العام المقبل وتحدي القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وبدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا مشاورات لإيجاد حكومة جديدة بعد استقالة كونتي يوم الثلاثاء الماضي، واتهم كونتي سلفيني بتهديد الاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية في خطاب استقالته.

وسيلتقي ماتاريلا وفودًا من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) المعارض وحزب 5 نجوم اليوم الخميس، وعادة ما يكونون أعداء سياسيين، فقد بدأوا بالفعل مناقشات خلف الكواليس حول تشكيل تحالف حاكم.

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ويخشى كلا الحزبين أن يسجل سالفيني، الذي حاز موقفه المناهض للاتحاد الأوروبي ومناهض للهجرة تأييده في استطلاعات الرأي على نفقته، فوزًا كبيرًا إذا أجريت الانتخابات الآن.

كما صعدت الأسواق المالية منذ استقالة كونتي، ويبدو أنها تأمل في أن يتجنب ائتلاف الحزب الديموقراطي من فئة الخمس نجوم استطلاعات الرأي، يخشى بعض المستثمرين من أنه إذا أصبح سلفيني رئيسًا للوزراء، فسيزيد من الإنفاق وسيضع البلد المثقل بالديون على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يصر ماتاريلا على تحديد موعد نهائي ضيق ويريد أن يرى إشارات واضحة لاتفاق ائتلاف جديد محتمل يوم الخميس والتطورات الرئيسية بحلول مطلع الأسبوع المقبل، حسبما ذكر المصدر المطلع على الأمر.

وارتفعت الأسهم الإيطالية ومددت عائدات السندات الحكومية انخفاضها في التعاملات المبكرة على التقرير بأن الرئيس يحث على إحراز تقدم في الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تربطه علاقات قوية بسالفيني وزعيم لويجي دي مايو من فئة 5 نجوم، يوم الأربعاء إن إيطاليا تستحق القادة الذين كانوا على مستوى المهمة.

وقال ماكرون للصحفيين في باريس يوم الأربعاء الماضي "الدرس الإيطالي هو أنه عندما يقوم المرء بالتحالف مع اليمين المتطرف، فإنه في النهاية سيكون دائمًا فوزًا لليمين المتطرف".

