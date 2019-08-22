كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مشرعين إيرانيين بسبب "تعطيل" سوق السيارات في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية انه اعتقل اثنين من المشرعين بسبب أعمال غير محددة وصفت بأنها "تعطل" سوق السيارات في البلاد.

يقول التقرير إن النائبين - فريدون أحمدي ومحمد عزيزي - نُقلوا في البداية إلى سجن إيفين في طهران، لكن تم إطلاق سراحهما فيما بعد بكفالة حوالي 85000 دولار. ولم يحدد التقرير ما إذا كان قد وجه إليهما أية جرائم مالية.

تحاول إيران القضاء على الفساد واعتقلت العديد من الأشخاص منذ عام 2018. وقد تم إعدام رجلين محليين بارزين.

تراجع الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي. وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير مع انسحاب المصنعين الغربيين من البلاد وأصبح من الصعب العثور على قطع الغيار المنتجة في الخارجن وتحاول الصين ملء هذا الفراغ.

