كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تلغي اتفاقية تبادل المعلومات مع اليابان وسط نزاع تجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية إنها ستلغي اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان وسط نزاع تجاري مرير مع جارتها الآسيوية.

وأعلن هذا المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الخميس، قائلا ان تشديد الرقابة على الصادرات الذي تفرضه اليابان تسبب في تغيير "خطير" في التعاون الأمني بين البلدين.

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة حدة التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما من أهم حلفاء أمريكا في المنطقة.

تعد هذه الخطوة نكسة لجهود الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع سيول وطوكيو.

