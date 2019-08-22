كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: صاروخ البنتاجون الأخير رسالة إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتي هذه التصريحات، بعد أيام قليلة من اختبار البنتاجون لصاروخ كروز أرضي تقليدي شمل نطاقًا كان سيتم حظره بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى الأمريكية الروسية، التي تخلت عنها واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تطرق وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تحديدًا إلى إطلاق البنتاجون الصاروخ التجريبي الأخير، الذي قال، إنه يمكن أن ينظر إليه، من بين أمور أخرى، كرسالة إلى الصين.

وأوضح "إسبر"، الذي اختتم جولته الآسيوية في وقت سابق من هذا الشهر، في المقابلة التي نُشرت يوم الأربعاء: "أردنا التأكد من أننا، كما نحتاج إلى ذلك، لدينا القدرة على ردع سلوك الصين السيئ من خلال امتلاكنا لقدرتنا على أن نكون قادرين على ضربها في النطاقات المتوسطة".

وعندما سُئل عما إذا كان قد اختار آسيا في أول رحلة له لأنه يعتبر أن الصين هي أكبر تهديد أمني للولايات المتحدة، قال "إسبر"، إن الصين هي الأولوية الأولى لوزارة الدفاع.

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كما وصف رئيس البنتاجون، بكين، بأنها منافس واشنطن الاستراتيجي طويل الأجل، متعهدًا بألا تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة.

وأشار "إسبر"، إلى أنه يعتقد على المدى الطويل أن الصين تمثل تحديًا أكبر، بالنظر إلى قوتها الاقتصادية وثقلها السياسي وطموحاتها".

تخوض الدولتان صراعًا تجاريًا منذ يونيو 2018، عندما أعلن "ترامب" عن فرض رسوم على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، مبررًا هذه الخطوة من خلال الإشارة إلى الحاجة إلى موازنة العجز التجاري. منذ ذلك الحين، أدخل البلدان عدة جولات من التعريفات المتبادلة.

بشكل منفصل، قال "إسبر"، إنه لا يستبعد أن تصنع الولايات المتحدة أسلحتها التي تفوق سرعة الصوت في غضون "بضع سنوات".