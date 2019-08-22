كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانتاس" تستعد لأول تجربة سفر لـ20 ساعة من سيدني إلى نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" الخميس عن عزمها إجراء ثلاث رحلات تجريبية من سيدني إلى لندن ونيويورك من أجل بحث آثار الرحلات الممتدة لنحو 20 ساعة على صحة الركاب.

وتخطط الشركة لاستخدام طائرات طراز "بوينغ 787 -9s" لتشغيل الرحلات التي تشكل جزءاً من مشروعها المعروف بـ"Sunrise".

وعلى متن هذه الرحلات سيسافر بحد أقصى 40 شخصاً من بينهم الطواقم وأعضاء الفريق الطبي الذي سيدرس آثار الرحلة من حيث النوم واستهلاك المشروبات والطعام والإضاءة على صحة وسعادة الركاب.

وسيقوم الباحثون بإجراء فحوصات على الطيارين لقياس مستوى اليقظة لديهم وتحديد أنماط العمل والراحة الأكثر ملاءمة، حسبما ذكرت الشركة.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"كانتاس" آلان جويس في بيان إن "الرحلات الجوية الطويلة تطرح العديد من الأسئلة بشكل عام حول راحة ورفاهية الركاب وأفراد الطاقم".

وستشمل الاختبارات أول رحلة بدون توقف لطائرة تجارية بين سيدني ونيويورك، وأخرى بين نفس المدينة الأسترالية ولندن.

وتقدم الشركة منذ عام 2018 رحلة مباشرة مدتها 17 ساعة بين مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي ولندن، وقد استخدمتها بالفعل للحصول على معلومات بشأن مدى تأثير الرحلات الطويلة على الركاب وأفراد الطاقم.

وتقدم الخطوط الجوية السنغافورية أطول رحلة بدون توقف، وتربط مطار المدينة-الدولة بولاية نيو جيرسي الأمريكية منذ العام الماضي لمدة 18 ساعة و30 دقيقة.