كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: من المتوقع أن تناقش الهند وفرنسا شراء 36 مقاتلة رافال أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل المغادرة في زيارة رسمية تشمل ثلاث دول اليوم الخميس، بأن الهند وفرنسا تربطهما علاقات ثنائية "ممتازة"، وأضاف، أنه يأمل في أن "تعزز الزيارة صداقتنا الطويلة القيمة".

وقالت مصادر، إنفرنسا قد تقدم 36 طائرة مقاتلة إضافية من رافال إلى الهند خلال المحادثات الثنائية المقرر إجراؤها اليوم الخميس.

وأضافت المصادر، أن فرنسا يمكن أن توفر مقاتلات رافال إضافية بتكلفة أقل مما تم التفاوض عليه لأول 36 طائرة رافال في العام 2016.

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وأكدت المصادر، أن فريق رفيع المستوى من القوات الجوية الهندية وصل بالفعل إلى باريس وكان هناك منذ الأسابيع القليلة الماضية.

من المتوقع أن يبدأ تسليم الدفعة الأولى من رافال من عقد 2016 في سبتمبر.

ونقلت صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية عن مسؤول قوله، إنه من المرجح أن يتم تقديم 36 طائرة مقاتلة إضافية من رافال بأقل من 6 مليارات يورو، حيث تم بالفعل تغطية تكاليف التحسينات الخاصة بالهند، ومعدات التدريب والبنية التحتية بموجب العقد السابق".