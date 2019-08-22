كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: لن نبدأ حرباً في الخليج لكننا سندافع عن أنفسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده لن تبدأ حرباً في الخليج، مضيفاً أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم.

وأضاف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية: "هل ستنشب حرب في الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا".

وتأتي تصريحات ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض - جو في يونيو. وتقول إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

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ظريف قال الأربعاء إن بلاده "لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم" ، مضيفاً أن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال "غير متوقعة" ردا على سياسات الولايات المتحدة "غير المتوقعة" في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وفي كلمة له أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال: "التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترمب أن يأتي بأفعال غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وفي مايو، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.