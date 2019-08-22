كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 على يد ملثمين خلال مشاهدة مباراة لكرة القدم في كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم ملثمون مقهى به مجموعة من الناس، خلال مشاهدة مباراة كرة القدم لفريق النجم الأحمر بلغراد في بلدية Biskupija بالقرب من مدينة كنين في كرواتيا، حسبما أورد موقع "Feral News" الإخباري.

ووفقًا لموقعي Feral News و Dalmacija Danas الإخباريين المحليين، أُصيب خمسة أشخاص في الهجوم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

Advertisements

وكما جاء في التقارير اإخبارية، حسب معلومات غير مؤكدة، كان أحد المهاجمين يحمل منجل.

وقالت ماريكا كوسور، المتحدثة باسم شرطة شيبينيك كنين، لصحيفة "دنفنيك" البلغارية: "تلقينا حالة التأهب في حوالي الساعة 10:30 مساءً. دخل أشخاص مجهولون منشأة الطعام في أوزدولي. واعتدوا أولا، لفظيًا ثم جسديًا على المالك والضيوف في المرفق. وأُصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة...".

أحضر ضباط إنفاذ القانون العديد من الأشخاص الذين كانوا على صلة بالحادث إلى مركز الشرطة للتحقيق الجنائي.