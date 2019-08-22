كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو" يشكك في ادعاءات "مادورو" بشأن المحادثات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكك زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان "جوايدو، في ادعاء الرئيس نيكولاس مادورو، بأنه يشرف على المحادثات السرية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك لا يعكس إلا الفوضى داخل الحكومة الفنزويلية.

وتحدث "جوايدو"، يوم الأربعاء، بعد يوم من تصريح "مادورو" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارتيهم اجتمعوا حول إنهاء الأزمة العميقة في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

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وكما جاء في صحيفة "تايمز فري برس"، في أول تصريحات علنية له حول هذا الموضوع، قال "جوايدو"، إن الحكومة الفنزويلية تعاني من خلل وظيفي، وأن المتشددين فيها سيصابون بخيبة أمل لسماعهم عن المحادثات المزعومة مع الولايات المتحدة.

وأضاف "جوايدو"، في حدث في كاراكاس: "ما هو واضح هو تناقضات النظام. كم مرة رأينا مدى عدم تنظيم النظام؟ إذا كانوا فاعلين في أي شيء، فهو الاتصالات والدعاية والكذب لسنوات".

ركزت تعليقات "جوايدو" على الحوار والدبلوماسية الأجنبية أكثر مما كان في الماضي، حيث سافر وفد من زعماء المعارضة هذا الأسبوع إلى واشنطن لضبط استراتيجيتهم لإجبار "مادورو" على السلطة.