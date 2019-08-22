الصين تتعهد بالانتقام إذا استمرت الولايات المتحدة في الضغط التعريفي

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صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينج، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن بكين مستعدة للرد إذا فشلت واشنطن في تصحيح "أفعالها الخاطئة".

وأضاف "فينج"، أن الرسوم الجديدة ستؤدي حتما إلى التصعيد بغض النظر عن التأخير في تنفيذها الذي أعلنه دونالد ترامب.

ومع ذلك، أثار المسؤول الآمال في أن توقف الولايات المتحدة مسارها الحالي ضد الصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه يتطلع إلى تأجيل إدخال تعريفات جديدة على الواردات الصينية المتبقية، في محاولة لتجنب إيذاء المتسوقين الأمريكيين قبل عطلة عيد الميلاد.