هددت بضرب الفاتيكان وسفارة إسرائيل..إيطاليا ترحل مغربية نحو بلدها

رحلت السلطات الإيطالية سلمى بنشرقي، زوجة عبد الرحيم المتحرك، الملقب ب”ملاكم داعش”، نحو المغرب، بعدما قضت ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن، كما أوردت صحيفة “La Repubblica”.

وقد تم ترحيل سلمى بنشرقي نحو بلدها المغرب، لأسباب تتعلق بأمن الدولة، بأمر وقعه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ومن المرتقب أن يتم ترحيل زوجها أيضا، بعد قضاء عقوبته في أبريل 2022.

وبحسب الصحف الإيطالية، فإن الأمن الإيطالي اعتقل عبد الرحيم المتحرك، بطل في رياضة “كيك بوكسينغ”، وزوجته سلمى بنشرقي في أبريل 2016، بعد أن هددا بالهجوم على سفارة إسرائيل بروما فضلا عن دولة الفاتيكان.

وكانت محكمة ميلانو قضت في حق الزوج بست سنوات سجنا مع تجريده من الجنسية الإيطالية، وخمس سنوات في حق الزوجة جرى تخفيضها فيما بعد، مع حرمانهما من رعاية ابنين لهما كانا ينويان السفر بهما نحو سوريا للالتحاق بمقاتلي “داعش”.

وكان الأمن الإيطالي أخضع هواتف عبد الرحيم المتحرك وزوجته للمراقبة وقد انكشف في منتصف 2016، أن عبد الرحيم المتحرك يستعد لمغادرة البلاد مع أسرته إلى سوريا رفقة ابنيهما.