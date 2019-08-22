انخفاضات في أثمان المواد الغدائية خلال شهرين.. أهمها ببني ملال ومكناس والحسيمة

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن شهري يونيو ويوليوز 2019، عرفا انخفاضات في أثمان المواد الغذائية، والتي همت على الخصوص أثمان “الخضر ” بـ8,1% و”السمك وفواكه البحر” بـ4,3% و”الفواكه” بـ3,6% و”اللحوم” بـ1,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,5%.

وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,0%.

وسجلت المندوبية في مذكرة عممتها صباح اليوم الخميس، انخفاض الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بـ0,8% بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%.

من جهته، انخفض مؤشر التضخم الأساسي بـ0,2% خلال شهر، وبـ1,3% خلال سنة.

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وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2019، انخفاضا بـ0,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ2,1% وفي مكناس بـ2,0% وفي الحسيمة بـ1,6% وفي فاس بـ1,4% وفي القنيطرة و وجدة و سطات بـ1,3% وفي كلميم بـ1,1% وفي العيون بـ1,0% وفي تطوان و طنجة بـ0,7%.

وخلصت مذكرة المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يوليوز 2019 انخفاضا بـ0,2% بالمقارنة مع شهر يونيو 2019 وارتفاعا بـ1,3% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2018.