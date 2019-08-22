بوفال يخرج عن صمته ويكشف موقفه النهائي من العودة للدوري الفرنسي – صورة

نفى سفيان بوفال، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، صحة الأخبار التي ربطته بالعودة للدوري الفرنسي الممتاز، مؤكدا على أنه باق في الدوري الإنجليزي، ومستعد ليبدل كل شيئ من أجل “القديسين”.

ونشر بوفال، مساء أمس الأربعاء، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: ” أنفي كل الأخبار التي تتحدث عن انتقال هذا الصيف، أنا محفز 100 بالمائة من أجل البقاء، ومساعدة فريقي هذا الموسم”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، قد أكدت في تقارير سابقة عزم كل من مارسيليا ونيس الفرنسيين، تقديم عرض رسمي لنادي “القديسين” من أجل الاستفادة من خدمات لاعب المنتخب المغربي.

ولعب بوفال، معارا العام الماضي، لسيلتا فيغو الإسباني، كما أنه لم يخض سوى 10 دقائق في مباراة الفريق هذا الموسم، وغاب عن اللقاء الثاني في الدوري.ح