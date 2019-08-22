إضراب الأطباء يستمر ويشل المستشفيات ونقابة: معدل المشاركة في الإضراب بلغت 70%

ينتظر أن يستمر اليوم الخميس، أطباء القطاع العام، في إضرابهم الوطني، والذي كانوا قد أعلنوا عنه قبل أيام.

وفي الوقت الذي خرج وزير الصحة أنس الدكالي، بتصريحات مطلع الأسبوع الجاري، يبشر فيها الأطباء بصرف تعويضات لهم، وهي التصريحات التي أطلقها الدكالي من الصين حيث كان يشارك في مؤتمر دولي، رفض الأطباء تعليق خطوتهم الاحتجاجية اليوم، معتبرين أن ما تحدث عنه الدكالي هو “فتات” لا علاقة لهم بملفهم المطلبي.

وفي ذات السياق، قال المناظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في حديثه اليوم لـ”اليوم 24″، إن خطوات احتجاج الأطباء مستمرة لأنهم لا يرون ما يدفعهم لتوقيف إضرابهم.

واعتبر العلوي أن تصريحات الدكالي وعود غير رسمية ولا علاقة لها بملف مطالب أطباء القطاع العام، مضيفا أن ما قاله الدكالي هو “اجتهاد ولكن ليس في صلب الموضوع”.

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وعن نسب مشاركة الأطباء في الموجة الأخيرة من الإضرابات، يقول العلوي إن معدل المشاركة في الإضراب بلغ 70 في المائة، في الوقت الذي تجاوزت نسبة المشاركة في الإضراب ببعض المدن 90 في المائة.

وفي الوقت الذي ينتظر أن تصل الاستقالات الجماعية للأطباء لـ1300 استقالة نهاية شهر غشت الجاري، في الوقت الذي كان عددها لا يتعدى ثلاثين استقالة بداية السنة، يتجه الأطباء إلى وضع استقالات فردية على طاولة وزارة الصحة بعدما رفضت استقالاتهم الجماعية، معتبرين أن الحكومة مطالبة إما بتحقيق مطالب الأطباء أو تحقيق مطلب استقالتهم.