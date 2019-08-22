طقس الخميس.. جو حار مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الخميس أن تعم موجة الحر الشديد كل من سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية. وأن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي، والجنوب، وداخل المملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح. مع سماء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال المنطقة الشرقية والأطلس وشرق الريف مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

وستظهر سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما المجاورة وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستظهر سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية ستعطي قطرات مطرية خفيفة ومتفرقة أحيانا محليا.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، ورياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وشرقية بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، سهول تادلة، الرحامنة وتانسيفت، والشياضمة، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 28 و 34 درجة بالجنوب الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، مابين 28 و 34 درجة بالمرتفعات وبالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 35 و 41 درجة بالريف، وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الأطلسية، وداخل الشياضمة وبالأقاليم الجنوبية. وما بين 41 و 47 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس، والرحامنة، وتانسيفت، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وسوس، والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية وما بين طنجة والجرف، وهائجا بالبوغاز، وبالجنوب.