لشكر : لا يسرنا تشرذم اليسار ويجب أن يعود للعب أدواره

عاد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للحديث عن تشردم اليسار في المغرب.

وقال لشكر، خلال زيارة له رفقة أعضاء مكتبه السياسي، أمس الأربعاء، لنوبير الأموي، الكاتب العام السابق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حزبه لا يسره تشرذم اليسار، إذ قال “لا يسرنا تشرذم الحركة النقابية واخا موجودين فيها حنا ولا تشرذم اليسار”.

واعتبر لشكر، أن اليسار الذي بني في سنوات الخمسينات من القرن الماضي مطالب اليوم بالعودة للعب أدواره الأساسية، حيث قال موجها كلامه للأموي “اليسار الذي بنيتموه نقابيا وحزبيا يجب أن يعود للعب أدواره”، معتبرا أن أخطاء حزبه ليست بحجم نجاحات الوطن، حيث قال “لا نخطئ أحدا وأخطاؤنا وإخفاقاتنا ليست بحجم النجاحات الكبرى التي حققها هذا البلد “.

لشكر ومكتبه السياسي تداركوا في زيارة اليوم للأموي “الخطأ البروتوكولي” الذي سقطوا فيه قبل أيام لدى زيارتهم لعبد الرحمان اليوسفي، حيث وجهت لهم انتقادات بسبب أخذ صورة تذكارية مع اليوسفي تجاهلت موقعه، حيث كان المكتب السياسي لحزب لشكر حريصا اليوم، على أخذ صور تذكارية مع الأموي وهو يتوسط وفد زواره.